«Таврида.АРТ» объявляет поиск амбассадоров

Подать заявку на конкурсный отбор можно до 1 февраля

Арт-кластер «Таврида» ищет амбассадоров в регионах России. Подать заявку на проект «Амбассадоры Тавриды» могут участники проектов арт-кластера в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов РФ, а также иностранцы, реализующие творческие проекты в своих странах.

Амбассадоры в своих регионах будут привлекать творческую молодежь к участию в проектах, а также занимаются продвижением арт-кластера.

«Статусом амбассадора молодые люди наделяются на год. За это время они проходят многомодульную образовательную программу: усиливают коммуникативные навыки и компетенции в медиасфере, узнают, как устроен арт-кластер „Таврида“, и обзаводятся новыми связями. Мы ждем заявки на конкурсный отбор от молодых людей, которые разделяют ценности арт-кластера „Таврида“ и стремятся менять к лучшему культурную и молодежную среду в родном регионе»,— рассказал руководитель проекта «Амбассадоры Тавриды» Аким Рудаков.

Благодаря статусу амбассадора, молодые люди могут усилить личный бренд в своем регионе, участвовать в коллаборациях с партнерами арт-кластера. Кроме того, у них есть шанс стать резидентом или войти в кадровый резерв «Тавриды».

Наставниками проекта станут амбассадоры прошлых лет.

«Предыдущие два сезона я был наставником команд амбассадоров и благодаря этому опыту вырос как лидер и руководитель. Навыки, полученные на „Тавриде“, я применяю каждый день и продолжаю развивать. Наставничество дало мне понимание, что лучший результат появляется тогда, когда ты не тащишь человека за собой, а идешь рядом, помогая разобраться в процессах и решениях. Этот опыт напрямую повлиял и на мою профессиональную деятельность — от руководства волонтерским движением до управленческой роли в медицине»,— подчеркнул наставник команды амбассадоров Андрей Солонин.

Подать заявку на конкурсный отбор можно до 1 февраля по ссылке. Кандидатов, прошедших отбор, уже в марте пригласят в Академию творческих индустрий «Меганом», чтобы объединить в команду.