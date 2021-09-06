Главврач регионального госпиталя ветеранов Татьяна Василенко: «Не хотите болеть — прививайтесь!»

Заслуженный медик РФ считает, что общество может спасти только коллективный иммунитет

Главный врач Челябинского областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко призвала южноуральцев делать прививки от COVID-19. Она рассказала, как в Европе люди ждут в очереди прививки, которая на данный момент является единственной защитой от коронавирусной инфекции.

«Как врач и как человек, прошедший „красную зону“, я прошу — вакцинируйтесь. Это единственный способ защититься в данный момент от пандемии. На сегодня мы в госпитале вакцинировали 670 человек. Нет осложнений. Да, у людей поднимается температура, ломит тело. Но это мизер по сравнению с тем, что происходит, когда люди заболевают», — отметила Татьяна Василенко.

Она также сказала, что противопоказаний к прививке очень мало, в то же время общество может спасти только коллективный иммунитет.

Челябинская область не нуждается в вакцине. Простоев прививочной кампании нет, она доступна всем желающим. Многие города и районы ввели круглосуточную вакцинацию населения, в выходные дни мобильные прививочные пункты работают в торговых комплексах, садовых товариществах, на площадях и в парках. Студенты могут вакцинироваться прямо в университетах. Прививку можно сделать в любое удобное время и в доступном месте.

Татьяна Василенко рассказала, как ей звонят из Чехии, Италии, Израиля: европейцы ночами стоят в очередях в ожидании прививок.

«Мы на сегодня имеем все, и приходится людей уговаривать. Не хотите болеть — прививайтесь. Да, иногда привитые люди заболевают, но они легче переносят заболевание и не являются переносчиками. Это уже огромное достижение», — резюмировала Татьяна Василенко.

Напомним, по данным Минздрава Челябинской области, в минувшие выходные прививку от COVID-19 в выездных пунктах поставили 1125 человек. При этом число положительных ПЦР-тестов на коронавирус за сутки приближается к четырем сотням.