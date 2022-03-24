Татьяна Кузьмина: «Здравомыслие в мире возьмет верх в оценке событий на Украине»

Общественники Кусы рассказали о засилье антироссийских фейков в Сети

Несмотря на все усилия украинской и западной пропаганды, южноуральцев не удается запутать и навязать антироссийскую оценку специальной военной операции на Украине. Активные жители Кусинского района поделились с Первым областным информагентством своим мнением об информационной войне против России.



«Я надеюсь, что здравомыслие во всем мире возьмет верх в оценке сегодняшних событий на Украине, а правда пробьется сквозь ту ложь, которую повсюду распространяют производители фейков. Обилие информации, порочащей нашу страну, нашу армию, просто зашкаливает. Но я уверена, что наши граждане здраво оценивают ситуацию и могут отличить правду от вымысла. Санкции Запада — это тоже очередная попытка загнать Россию в тупик, надломить ее дух. Чтобы противостоять этому, нам обязательно надо держаться вместе, быть едиными в отстаивании наших исторических ценностей. И тогда трудности понемногу отойдут, а мир вновь увидит, что истина и справедливость на стороне России», — считает член Общественной палаты Кусинского района Татьяна Кузьмина.

Директор кусинской спортивной школы «Снежинка» Андрей Сафронов признается, что в первые дни спецоперации слегка растерялся.

«Для меня, как и для многих, начало военной спецоперации было несколько неожиданным. И сначала во мне боролись разные чувства и отношение к этому. Три дня потребовалось мне для изучения информации в СМИ, социальных сетях, российских и иностранных. Сейчас я убежден, что действия России стали единственно правильными в той ситуации! Хотелось бы, чтобы спецоперация поскорее завершилась победой Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции Луганской народной республики и Донецкой народной республики с минимальными потерями», — надеется Андрей Сафронов.