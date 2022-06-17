Хирурга из Аргаяша Владимира Карева признали лучшим врачом России. За верность профессии в Москве специалист с почти 60-летним медицинским стажем получил от председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и ведущей передачи «Жить здорово» Елены Малышевой премию «Призвание». Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
«Приятно находиться среди таких замечательных профессионалов своего дела, которые находятся на охране здоровья. Я проработал всю жизнь в селе. Приходилось делать всю экстренную хирургию — от аппендицита до ушивания ранения сердца, легкого. [Сейчас] такие замечательные открытия, такие замечательные люди. Мне хочется поздравить вас с Днем медицинского работника и пожелать здоровья, добра, личного счастья, успехов на работе и благополучия!» — сказал Владимир Карев на вручении награды.
Владимиру Дмитриевичу 16 июля исполнится 85 лет. Он родился в Оренбуржье в селе Новородниковка. Пережил годы Великой Отечественной войны. Мечтал о небе и полетах в бесконечном пространстве, а также хотел стать летчиком и даже после школы поступил в Актюбинское летное училище. Но год спустя училище расформировали, он вернулся в родной колхоз. После чего он выбрал медицину и стал студентом Оренбургского медицинского института, где через семь лет стал врачом-хирургом.
По распределению в 1963 году стал работать хирургом в Звериноголовской районной больнице Курганской области. Его учителями были профессора Витебский и Илизаров.
В 1965 году Владимир Дмитриевич поступил в клиническую ординатуру Челябинского медицинского института на кафедру госпитальной хирургии. По ее окончании был направлен в Аргаяшскую центральную районную больницу Челябинской области, где с 1968 года возглавил хирургическое отделение. Через 18 лет его назначили главным врачом этой же больницы.
В Москве Владимира Дмитриевича сопровождала дочь. Тоже врач, доктор медицинских наук, сотрудник областного перинатального центра.
«Передо мною даже не стояло вопроса, кем быть, с детства ничего кроме медицины я даже не представляла. Помню, как с мамой мы шли по Аргаяшу, и с ней здоровались все женщины. Это были ее пациентки. Дома часто звонил телефон: папу вызывали в больницу. Тогда поняла, что нужнее и важнее врача нет профессии», — говорит дочь Владимира Карева Екатерина.
Отметим, что Владимир Дмитриевич до сих пор консультирует в районной больнице Аргаяша.
Премия лучшим врачам России «Призвание» — это совместный проект Первого канала и Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
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