Татьяна Голикова включила Челябинскую область в число «ковидных» регионов

По мнению вице-премьера РФ, ситуация в регионе существенно ухудшилась за неделю

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе других регионов, где ухудшилась ситуация с распространенностью коронавируса. За неделю картина осложнилась в десяти регионах, цитирует Голикову РИА «Новости».



«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — заявила Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В числе других регионов, где за последнюю неделю ухудшилась ситуация с ковидом, вице-премьер назвала Белгородскую, Саратовскую, Тюменскую, Челябинскую, Ярославскую и Магаданскую области, а также Красноярский край, Татарстан и Тыву.