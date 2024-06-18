Татьяна Голикова посетила с рабочей поездкой Южный Урал

Вице-премьер оценила перспективы подготовки кадров и развития здравоохранения

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова посетила с рабочей поездкой Челябинскую область. Вице-премьер провела совещания по развитию здравоохранения и кадровому обеспечению региона. Кроме того, она осмотрела производство ММК и парк «Притяжение», сообщает пресс-служба правительства России.

Официальный уровень безработицы на Южном Урале достиг рекордно низких значений, однако отмечается дефицит квалифицированных кадров. Татьяна Голикова обсудила с представителями региона комплекс мер по исправлению ситуации. Среди них — укрепление взаимодействия предприятий и организаций СПО, повышение производительности труда, а также усиление профориентационной работы, в том числе в школах. Татьяна Голикова подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить молодежной занятости. Например, рассказывать работодателям, что они могут заключать целевые договоры не только с абитуриентами, но и со студентами, которые уже учатся.

На ММК Татьяна Голикова обсудила кадровое обеспечение производства.

Как отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, комбинат в течение многих лет активно сотрудничает с образовательными учреждениями, в первую очередь с МГТУ имени Носова, подготовившим не одно поколение сотрудников предприятия. В городе открыты детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования детей «IT-куб». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Многопрофильного колледжа МГТУ создан образовательно-производственный кластер подготовки кадров для металлургии и металлургического машиностроения. Все это помогает готовить кадры для комбината.

Татьяна Голикова осмотрела строящийся комплекс коксовой батареи № 12, ввод в эксплуатацию которого позволит значительно улучшить производственные и экологические показатели. С запуском этого объекта из эксплуатации будут поэтапно выведены устаревшие коксовые батареи, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год.

Также вице-премьер побывала в парке «Притяжение» и познакомилась с проектом многопрофильного медицинского центра, который планируют построить в Магнитогорске для пациентов из Челябинской области и соседних районов.

В заключение дня Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой обсуждались вопросы развития здравоохранения в регионе.

Губернатор доложил о реализации программы модернизации первичного звена, а также представил стратегические проекты строительства медицинских учреждений. Это новый хирургический корпус детской областной больницы в Челябинске и многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске. Глава региона отметил, что новые объекты позволят на новом уровне выстроить процесс оказания медицинской помощи, создадут потенциал развития высокотехнологичных видов помощи.