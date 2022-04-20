По информации ИА «Первое областное», совещание проходило в закрытом режиме, однако позже в неофициальных социальных сетях были опубликованы утверждения, что два нацпроекта в 17 регионах оказались на грани провала.
«О провале исполнения национальных проектов речи не идет. Челябинская область прозвучала только по одной из многочисленных позиций. Кассовое неисполнение по федеральным деньгам есть только по строительству Кунашакской школы (это остаток в 150 млн рублей). При этом школа уже построена. Как только ее введут в эксплуатацию, средства нацпроекта будут перераспределены на другие объекты и освоены в полном объеме», — прокомментировал ситуацию министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.
Между тем в Челябинской области готовятся к сдаче пять новых школ. Например, в Копейске строят школу в микрорайоне Тугайкуль. Учебное заведение примет тысячу учеников. В школе поселка Западный под Челябинском смогут учиться 1100 учеников — дети сядут за парты в 2023 году.
Также Челябинская область получила 500 миллионов на ремонт 17 школ.