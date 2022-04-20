Татьяна Голикова обратилась к губернаторам 17 регионов по поводу строительства школ

Претензии прозвучали и в адрес Челябинской области

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к губернаторам 17 регионов с просьбой взять на контроль реализацию нацпроектов «Образование» и «Демография». Челябинская область была отмечена среди тех территорий, где не освоены деньги, выделенные на строительство школ.

По информации ИА «Первое областное», совещание проходило в закрытом режиме, однако позже в неофициальных социальных сетях были опубликованы утверждения, что два нацпроекта в 17 регионах оказались на грани провала.

«О провале исполнения национальных проектов речи не идет. Челябинская область прозвучала только по одной из многочисленных позиций. Кассовое неисполнение по федеральным деньгам есть только по строительству Кунашакской школы (это остаток в 150 млн рублей). При этом школа уже построена. Как только ее введут в эксплуатацию, средства нацпроекта будут перераспределены на другие объекты и освоены в полном объеме»,

— прокомментировал ситуацию министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.