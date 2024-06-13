Тату-мастерам без медобразования хотят запретить работать в России



Инициатива уже поступила в Минздрав РФ

В ближайшее время татуировщикам без медобразования в России хотят запретить работать. С инициативой уже обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.



Причиной этому стал инцидент, случившийся в Санкт-Петербурге. Девушка скончалась после неудачной попытки сделать татуировку на дому.



Общественники считают, что допускать до такой работы необходимо только тех мастеров, которые имеют минимум среднее медицинское образование.