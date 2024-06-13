В ближайшее время татуировщикам без медобразования в России хотят запретить работать. С инициативой уже обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Причиной этому стал инцидент, случившийся в Санкт-Петербурге. Девушка скончалась после неудачной попытки сделать татуировку на дому.
Общественники считают, что допускать до такой работы необходимо только тех мастеров, которые имеют минимум среднее медицинское образование.
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