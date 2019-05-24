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/ Тарифы ЖКХ в Челябинской области вырастут с 1 июля

Тарифы ЖКХ в Челябинской области вырастут с 1 июля

При этом возможно снижение цены за вывоз мусора.
сегодня в 10:13
  |  Общество

В июле изменится сумма, которую жители Челябинской области отдают за коммунальные услуги. Это запланированное увеличение тарифа, которое в 2019 году решили провести в 2 этапа. Цена увеличится сразу на 2,4 раза. Эксперты предупреждают, что плата за один ресурс может оказаться больше, чем за другой, все зависит от потребности поставщика услуг.

Отдельное внимание уделят тарифам за вывоз мусора. У «Центра коммунального сервиса», обслуживающего большинство региональных кластеров, скоро истекает контракт. Будут организованы новые торги, чтобы определить, кто будет оператором. После этого установят и новые тарифы.

Наверное, толчком к тому, что они, все-таки, решили провести конкурентную процедуру, является и то, что они, видимо, хотели, чтобы изменился тариф. Министерством тарифного регулирования по обращению антимонопольного органа не были учтены затраты в полном объеме, которые просил ЦКС, а расчетным способом министерство экономического развития установило тариф, и у нас он очень привлекательный по сравнению с другими субъектами РФ. Видимо, ЦКС хотел бы провести конкурентную процедуру и все-таки экономические вот эти вот затраты заложить в тариф. Поэтому надеемся, что будет конкуренция, потому что будут лоты раздроблены — по Челябинску должно быть, по-моему, не менее, чем три лота. И в результате, может быть, будет конкурентная процедура, которая приведет к снижению цены. — рассказала руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова.

Напомним, что сейчас челябинцы платят за вывоз мусора 67,5 рубля с человека в многоэтажке и 52 рубля в частном доме.

Отметим, что повышение тарифов ЖКХ не превысит 4% за год и уровень инфляции.

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Комментарии

Светлана
14:58, 24.05.2019
На 2, 4 раза?! Это на минуточку 240 процентов. Это что прикол такой?
Вовка
13:43, 24.05.2019
Куда ещё поднимать-то?
Ирина
13:18, 24.05.2019
Да сколько можно повышать? Ничего не меняется. Как были дырявые трубы так и останутся.лучше бы зарплату повышали. Доведут скоро народ до точки кипения.скоро работать будем только на коммуналку, на еду и остальные нужды денег не будет
Алексей
12:46, 24.05.2019
Да ну нах , вот молодцы. Устал ждать , на конец то .
Наталья
11:06, 24.05.2019
Я против!!!
Марина Филатова
10:54, 24.05.2019
18%2отопления
Дмитрий Королёв
10:52, 24.05.2019
Почему не так : Листаешь ленту себе спокойно, и видишь очередной заголовок "ОЧЕРЕДНОЕ ПОДНЯТИЕ ЗАРПЛАТЫ" а ты такой бл.. опять что ли...
Олег Чернявский
10:49, 24.05.2019
рано или поздно терпение у народа лопнет
Елена Веригина
10:44, 24.05.2019
Почему то зарплаты ни растут....
Анна Чехова
10:38, 24.05.2019
Бинго

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