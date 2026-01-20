Тарифы на связь в Челябинской области доходят до 1000 рублей в месяц

Сообщения об увеличении цен горожане получили в январе 2026 года

«Информируем вас, что абонентская плата на номере увеличивается…» — такие сообщения в 2026 году стали нервировать практически всех россиян. У кого-то стоимость тарифа повысилась на незначительные (но очень неприятные) 30—40 рублей, есть те, кому повезло меньше, и ежемесячная плата поднялась на 150 рублей. Челябинцы негодуют и делятся своими историями. Подробности в материале ИА «Первое областное».

Повышение тарифов основными сотовыми операторами в январе 2026 года было обосновано инфляцией, увеличением НДС, инвестициями в развитие сетей, а также ростом расходов на услуги поставщиков и потребления трафика. О нововведениях пользователей уведомляли через приложения и СМС.





Но какое до этого дело рядовому пользователю, у которого стоимость гигабайтов и минут на тарифе взлетает до 900, а то и 1150 рублей в месяц?

«Я пользовалась услугами Т2, тариф вырос на 52 рубля с начала года, и я решила, что сменю оператора на „Т-Мобайл“», — рассказывает наша читательница Елизавета.

Кстати, одна из самых выгодных тактик — когда клиент грозится сменить оператора. В ответ он начинает получать массу выгодных предложений, например 50—70% скидки. Главное, чтобы он остался именно с этой компанией.

«Решила перейти со своего оператора на „СберМобайл“. Как только оставила заявку на оформление новой сим-карты, старый оператор стал буквально атаковывать звонками и сообщениями, предлагая скидку. Почему изначально на сайте по таким ценам даже рядом нет ни одного тарифа?!» — недоумевает наша читательница Анна.





Есть и такие пользователи, которые сами звонят оператору, от которого не хотят уходить, и пытаются подобрать тариф, который будет удовлетворять их финансовым ожиданиям. Бывает так, что компании идут навстречу и достают архивные пакеты, чтобы сохранить клиента.

«Я позвонила в Т2, потому что не хотела возиться со сменой номеров, симок и так далее. Спросила, есть ли возможность платить меньше, тем более мне не очень-то были нужны эти 700 минут на звонки, я не успевала их потратить за месяц. Сделали какой-то льготный тариф теперь», — делится читательница Ирина.

Также операторы снижают цены, если получают жалобы на качество связи, перебои интернета или отсутствие возможности отправки сообщений. Однако бывает и иначе.

«Мы всей семьей в один момент решили перейти с МТС, потому что цены стали слишком высокими. Причем оператор не предложил ничего альтернативного. Просто спросили причину смены. Мы не получили ни скидки, ни другого тарифа», — сетует читатель Николай.

Среди читателей ИА «Первое областное» нашлись и настоящие счастливчики, у которых стоимость тарифа не повышается.

«Мой тарифный план закрыт для подключения. Причем уже очень давно. И мне практически каждый месяц звонят представители оператора и предлагают сменить тариф. Отправляю их лесом!» — рассказывает читатель Виталий.

Удержать клиента для оператора чаще обходится дороже, чем привлечь нового. Поэтому кол-центры получают специальные полномочия по работе с уходящими абонентами, предлагая им персональные непубличные условия.

Те, кому удалось «откатиться» в цене, перейдя на другого оператора, предполагают, что вскоре может начать повышать оплату. Как быстро начнут приходить счета — неизвестно. Челябинцы надеются, что этого не будет как можно дольше.