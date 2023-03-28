Танкисты из Челябинской области получили в зоне СВО груз от земляков

Фура доставила вещи и обувь, а также все, что пригодится на передовой

Бойцы из 90-й танковой дивизии, принимающие участие в спецоперации, получили гуманитарную помощь от жителей Челябинской области. Речь идет о вещах и оборудовании, которое было собрано в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!», проведенного региональным отделением ОНФ и медиахолдингом «Первый областной».

Как сообщили в Народном фронте, гумпомощь отправилась и мирным жителям: по пути машина с вещами останавливалась в городах и поселках.

«В фуре, загруженной доверху, послали бойцам квадрокоптеры, микроволновые печи, 200 пар резиновых сапог, 200 влагозащитных плащей, 600 налобных фонарей, 600 комплектов нательного белья, 15 печек-буржуек», — сообщили в реготделении ОНФ.

Также в составе груза были стройматериалы для блиндажей: полиэтилен, мешки и сетка. Грузовик с амуницией и оборудованием был заполнен до отказа, но место нашлось и письмам от учеников челябинского лицея и одной из школ Снежинска.

Проект «Все для победы!» стартовал в середине февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества. Всего за 10 дней южноуральцы пожертвовали более 14 млн рублей. Так, например, на эти деньги купили сапоги и термобелье. Аналогичную «посылку» отправили военнослужащим инженерно-авиационного полка.