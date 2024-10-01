Танки в Саду Победы приобретают естественный вид

﻿Рабочие наносят первый слой зеленой краски

Начался следующий этап восстановления выставки техники в «Саду Победы» Челябинска.

Розовые танки в «Саду Победы» станут зелено-черными. Сегодня, 1 октября, подрядчик начал наносить первый слой зеленой краски. Их будет два. Низ боевой техники выкрасят черным. Корабль также будет окрашен в два цвета.

«Красная грунтовка позволила рабочим контролировать качество работы, следить, где покрасили, а где нет», — говорит прораб, представитель подрядчика Дмитрий Гулевич.

Техника пользуется вниманием у детей, краска должна держаться крепко. С зелёным цветом собираются закончить до 6 октября, сообщили в администрации Челябинска.

«Выставка была информативной, но уже местами облезла краска. Техника пользовалась популярностью у детей. Хорошо, что сделали на совесть, прогрунтовали, краска должна держаться долго», — отмечают жители Челябинска Анастасия и Андрей.

Выставка была открыта в 2007 году к 70-летию Тракторозаводского района. В годы Великой Отечественной войны ЧТЗ выпустил более 18 тысяч танков и самоходных орудий.

Ремонт в парке планируют завершить к ноябрю. В обновленном виде он встретит 80-летие Великой Победы, которое будут праздновать в 2025 году.



