Танки с челябинскими двигателями исправно служат на СВО

Члены экипажей танков делятся подробностями операций

Ежедневно в сводки достижений Минобороны попадают российские танки, оснащенные мотором с ЧТЗ.

Командир танка Т-72 с позывным «Влас» рассказывает, что работают они каждый день. Его экипаж выполняет боевые задачи в составе гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». В конце ноября 2024 года прокладывали дорогу по минному полю для БМП десанта.

«Несколько fpv-шек отработало по танку, но, слава богу, все нормально», — говорит командир.

Ранее, по данным Минобороны, экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Юг» помогли штурмовым подразделениям. Благодаря поддержке танков штурмовики заняли более выгодные позиции. Им удалось нанести огневое поражение живой силе и технике противника, срывая ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ.

В Челябинске выпускают двигатели для всех танков, кроме Т-80, в этой машине установлен газотурбинный двигатель.