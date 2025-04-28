Таможня обнаружила 6 тысяч горшков для рассады в багаже у авиапассажира

Приезжий из Душанбе планировал продавать емкости под саженцы, но забыл задекларировать товар

Сотрудники таможенного поста челябинского аэропорта остановили в «зеленом» коридоре 36‑летнего пассажира рейса Душанбе — Челябинск, который привез с собой в ручной клади более 6 тысяч горшков для выращивания растений, сообщает пресс-служба Челябинской таможни

По словам мужчины, емкости для культивирования саженцев он планировал продавать, однако о том, что товар надо задекларировать, не подумал.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной его конфискацией.

Во избежание подобных ситуаций пассажирам рекомендуют ознакомиться с законодательством перед входом в зону таможенного контроля или обратиться к инспектору до «зеленого» коридора. Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами, к категории личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из характера и количества.