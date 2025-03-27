Таможенники Челябинска пресекли ввоз незадекларированных груш из Узбекистана

Более тонны свежих фруктов были обнаружены во время досмотра

В Челябинске таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии груш из Узбекистана. При досмотре транспортного средства было обнаружено более тонны свежих груш (200 ящиков), не заявленных в документах. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе таможни.

Кроме того, выявлен недостаток информации о весе других фруктов в декларации — разница составила 400 кг. Перевозчик утверждает, что принял груз без проверки документов.

В отношении владельца груза возбуждено административное дело за предоставление недостоверных сведений о товаре. Ему грозит штраф. После оформления новой декларации груз был выпущен и отправлен получателю.