Таможенники пресекли незаконный вывоз из Челябинской области 10 тонн муки

По документам в фуре находились отруби

Мобильная группа Челябинской таможни в пункте пропуска Бугристое остановила фуру с 10 тоннами пшеничной муки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перевозчик не смог представить инспекторам сопроводительные документы и фитосанитарный сертификат.

Грузовик с нелегальным товаром не выпустили из Челябинской области. Материалы направлены в Россельхознадзор.

«В 2023 году с несоблюдением правил фитосанитарного контроля предотвращено перемещение 24 товарных партий общим весом 400 тонн», — сообщил и. о. заместителя начальника Челябинской таможни Денис Цымбал.