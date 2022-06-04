«Там до сих пор пахнет смертью»: воспоминания очевидцев об Ашинской трагедии 1989 года

4 июня — 33-я годовщина со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы

Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа с участием двух поездов произошла возле города Аша Челябинской области ночью 4 июня 1989 года. Это была трагедия, в которой погибло около 600 человек, еще 800 получили серьезные травмы и ожоги.

Для пассажиров двух поездов и членов их семей, которые остались живы, она разделила жизнь на «до» и «после». Спустя 33 года с момента страшной аварии, журналист ИА «Первое областное» пообщалась с очевидцами и ликвидаторами катастрофы. Воспоминания тех, кто оказался в самом эпицентре тех событий, — в нашем материале.

Лидия и Надя Ющенко

Знойным днем 3 июня 1989 года 12-летняя Надя Ющенко надела свой любимый джинсовый сарафан, сшитый на заказ по выкройкам модного заграничного журнала Burda. В сарафане было жарко, но праздничный, по мнению девочки, наряд соответствовал поводу: Надя вместо с мамой ехала к морю. Путевки на курорт Адлера Надиной маме, Лидии Ильиничне Ющенко, сотруднице администрации Курчатовского района, выделили для сопровождения группы из 30 челябинских детей. Еще одной сопровождающей была коллега Лидии Ильиничны — Валентина.

«Мы сели в поезд, у нас был 10 вагон. Долго не могли тронуться, уже время отправления давно прошло. Наконец, поехали. Боковые места в плацкарте заняли, как мне тогда казалось, солдаты. Я же поменялась с одной девочкой местами: она мне дала нижнюю полку, а сама перебралась на верхнюю. Поужинали и легли спать. Сначала я сняла сарафан, потом надела его опять, боясь, что во сне скину простынку и буду спать без одежды перед этими солдатами», — рассказывает Надежда Ющенко.

Через пару часов этот сарафан спасет Надину жизнь. Девочка проснулась не от удара, — от криков, похожих на вопль, и призывов о помощи.





Из 1284 пассажиров не пострадали только 52 человека из первых, следующих за электровозами вагонов

Справка:

Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа на Транссибирской магистрали в Иглинском районе Башкирской АССР и в 11 километрах от города Аши Челябинской области на перегоне Аша — Улу-Теляк произошла в воскресенье 4 июня 01:14 по местному времени 1989 года. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск» произошел мощный взрыв из-за аварии на проходившем рядом трубопроводе «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». В поездах находились 1284 пассажира (в том числе 383 ребенка) и 86 членов поездных и локомотивных бригад. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 7 из них полностью сгорели. Оставшиеся 27 вагонов сильно обгорели снаружи и полностью выгорели внутри. По официальным данным, погибли 575 человек (по другим данным — 645 человек).

«Открываю глаза — все в тумане. Полка верхняя боковая лежит на полу и плавится. Страшный дым вокруг, даже людей не видно. Пытаюсь найти обувь и встать, но под ногами оказываются не сандалии, а дымящаяся дверь. Встаю босиком, и тут на меня падает что-то: постельное белье, может быть. Я путалась в нем, чувствую, как горят волосы. „Мама!“, — кричу. Выбраться не могу из этого горящего савана, еще больше запутываюсь. Ко мне подбежала мама, скидывает с меня эту простынь и кричит: „Беги, Надя!“. Я смотрю на маму и не могу ее узнать: лицо черное, на голове нет волос», — рассказывает Надежда.

Девочка кинулась к выходу, но там уже собралась толпа обезумевших от страха пассажиров, которые не могли открыть покореженную и плавящуюся от огня дверь. Люди стали выпрыгивать из окна, расположенного напротив купе проводника.

«И я прыгнула. Рамы стекла уже не было, края окна были раскаленные, металлические. Покатилась по каким-то камням вниз, как будто в обрыв какой-то. Кое-как встала и только тогда смогла оглянуться на поезд и увидеть все это.... Страшное, непередаваемое зрелище: вагоны горят, качаются, падают в обрыв, люди в панике, кричат, стонут, без рук, без волос», — вспоминает Надежда.

Она и сейчас не может об этом рассказывать без дрожи в голосе, а тогда для 12-летней девочки увидеть такое — непостижимый ужас.

«Девочка Лена, с которой я ехала, сказала мне, что надо бежать. А я не могу, у меня нога левая назад сгибается. Но понимаю, что надо уходить: все боялись, что вагоны взорвутся. Смотрю на свои руки: а с них кожа висит, прости, до колен... Она просто слезла с меня. Провожу по голове, потому что уснула с металлическим ободком: волос нет, а ободок раскрошился у меня в руках в пепел. Тело спас сарафан. Я когда прыгала, он и от камней меня уберег, так бы рассекла себе все», — говорит собеседница.

Девочке помог уйти в лес мужчина, оказавшийся рядом с путями с пятилетней девочкой на руках. Они ушли глубоко в лес, идти было тяжело, наверное, с километр прошли. Присели отдохнуть на бревно.

«Я хотела спать, а мужчина говорил: „не спи, не спи“. В кустах сидели люди, я их не видела, но слышала крики и стоны. К рассвету начало стихать», — вспоминает Надежда.





От полученных травм и ожогов Надю Ющенко долго лечили и отправили на реабилитацию в местный санаторий «Изумруд», сентябрь 1989 год. Надя с папой Петром Ющенко, участником Великой Отечественной войны





Помощь пришла под утро. Ее первой забрал пеший мужчина, обул на пострадавшую ногу огромный башмак и повел к реке. Там девочку положили на пол какой-то небольшой баржи на воздушных подушках.



«Все раненные хотели пить. Эта жажда сводила с ума. Нам поставили оцинкованное ведро с металлической кружкой, из него мы по очереди пили воду. А потом я потеряла сознание», — вспоминает Надежда.

В течение недели девочку транспортировали из Аши в Уфу, затем в ожоговый центр Горького, ныне Нижний Новгород. Девочку вводили в наркоз, делали ей бесконечные перевязки, а она все время звала маму. Прилетел папа, Петр Иванович. Девятого июня, в день 12-летия Нади родственники похоронили маму Лидию Ильиничну.

«Ее тело нашли в кустах, она смогла выбраться из этого горящего вагона. Мама и Валентина вытащили тогда всю свою группу — 30 детей. Все они остались живы. Маму похоронили на Градском прииске рядом с ребятами из хоккейной команды „Трактор“», — говорит Надежда.



Челябинск, кладбище Градский прииск. Мемориальный комплекс жертвам Ашинской трагедии. Памятник юным хоккеистам детской команды «Трактор»



Справка:

10 челябинских хоккеистов из детской команды «Трактора» вместе со школьными товарищами отправились в Краснодарский край на отдых. Из десяти юных хоккеистов удалось выжить лишь Александру Сычеву. Погибли Сергей Генергард, Олег Девятов, Алексей Козловский, Андрей Кулаженков, Артем Масалов, Александр Михайлов, Станислав Петухов, Сергей Смыслов и Андрей Шевченко. В память о погибших в железнодорожной катастрофе под Ашой в Челябинске ежегодно проводится Всероссийский хоккейный турнир.





Похороны учащихся челябинской школы №107, членов хоккейной детской команды «Трактор»

Девочка вместе с другими детьми из той группы долго проходила лечение, реабилитацию, заново училась ходить. На месте трагедии была раза три, нашла то бревно, на котором сидела до утра.

«Находиться там очень тяжело: там до сих пор как будто пахнет смертью. Я слышу там эти крики, призывы о помощи, этот запах. Хотела бы найти того мужчину, что помог мне дойти до реки, отблагодарить. Наверное, это был кто-то из местных», — говорит Надежда.





На фото Лидия Ющенко, вместе с коллегой Валентиной она спасала из горящего вагона 30 челябинских детей. В память от жертвах трагедии возле Аши установили мемориальный комплекс





Николай Михайлович Царихин





Николай Царихин в 1989 году работал первым заместителем руководителя района, ему было 43 года





Самыми первыми, кто оказался на месте взрыва, были действительно местные жители. Николай Михайлович Царихин в то время работал первым заместителем председателя Ашинского райисполкома. События тех страшных дней до сих пор бередят его душу.



«3 июня была суббота, стояла страшная жара. Целый день работали в саду, вечером вернулись с супругой домой, поужинали. Я с усталости выпил рюмочку после душа. Легли спать. В 01.10 ночи грохнуло так, что в зданиях повылетали стекла, повыбивало рамы, крыши посносило. Там, где объекты стояли на сигнализации, все завыло. Я сразу бросился к телефону, в пожарную кое-как дозвонился. „Что случилось?“. „В доме на Липовой горе, взорвался газовый баллон“, — отвечают. „Какой к черту баллон? Все небо в огне!“, — бросаю трубку и бегу в милицию. Там уже собирается штаб: прокурор, начальники милиции, пожарной охраны и комитета госбезопасности. Принимаем решение ехать на это зарево», — рассказывает Николай Царихин.

На двух УАЗиках они поехали на свет пламени. Дорог не было, были направления для лесовозов и полевки для обслуживания железнодорожных путей. Навстречу выскочила легковушка, оттуда молодые люди рассказали, что горит поезд. Николай Михайлович отправил встречных в ближайший поселок Лесхимзавод до первого телефона, чтобы от его имени отправили все скорые к месту происшествия и сообщили милиции о пожаре. Сами поехали дальше.





В первые часы все думали, что взорвался один поезд

«На деревьях нет ни листочка, как будто осень наступила. Доехали до реки. Впереди застряла машина нашего коммунального хозяйства, водовозка. Понимаете, человек команды даже не получил, он просто понял, что нужна помощь. Дальше стоят грузовые машины с откинутыми бортами, и навстречу идут люди... Это были первые выжившие. До сих пор вижу: женщина, вместо глаз — сплошная рана, от прически — клок, вместо одежды — на плече висит бретелька от бюстгальтера. Мы выскочили из машины, и стали помогать им взобраться в эти грузовики. Через несколько минут подъехали скорые», — рассказывает Николай Михайлович.

А дальше его взору предстало адское зрелище: догорающий электровоз, а за ним вагоны. Горящий поезд, горящий лес, обгоревшие люди. Крики, пепел в небо... Соседи из Башкирии прочесывали потом несколько дней лес в поисках людей, а военные собирали разбросанные от взрывной волны останки, снимали с веток разорванные в лохмотья вещи.





Фотокорреспондент Александр Чуносов оказался на месте трагедии 5 июня 1989 года. На этом кадре он запечатлел, как на месте взрыва уже проложили новые рельсы

Справка:

События и воспоминания тех, кто первым оказался на месте взрыва опубликованы в книге «Эхо Ашинской трагедии», изданной в 2014 году к 25-летней годовщине катастрофы. Книга стала настоящим памятником, издание увековечило имена врачей, спасателей, местных жителей и тех, кто подобно маме Надежды Ющенко ценой собственной жизни спасал других пассажиров. В 2021 году в Башкортостане издали книгу «Улу-Телякская трагедия».

Жители ближнего поселка Нижний Восход оказались первыми, кто бросился на помощь. Люди не имели между поселками телефонной связи, но сразу же поняли, что нужно мчаться, кто на лошадях, тракторах, грузовиках, на это ночное зарево, разом осветившее небо над лесом.

Николай Михайлович и его соратники еще не понимали, что по ту сторону, за поворотом, коллеги из Башкирии также кинулись на ликвидацию последствий взрыва: ашинцы спасали прибывающих с Адлера, улу-телякцы — сибиряков и челябинцев.

«Мы сначала не поняли, что это два поезда, пути разорвало, вагоны отбросило. Думали, взорвался один состав. После первых часов на месте я с машиной скорой поехал в Ашу. В больнице, в четыре утра местные наши уже несут продукты. Пострадавшие везде: на полу, в палатах, коридорах. А в больнице стекла повыбивало, марли уже не хватает, аптеки опустошили. Люди стонут. А их антисептиком разве что из лейки не поливают, настолько много ожогов. Страшно... В больнице мне сообщили, что меня ищет первый секретарь обкома Николай Швырев. Я — к телефону. Николай Дмитриевич уже у себя на рабочем месте, доложил ему, что сам знал. «Твои дальнейшие действия», — спрашивает. «Николай Дмитриевич, мне надо забежать домой переодеться, от меня.... жареным мясом пахнет... К шести утра выступлю на радио и буду в исполкоме», — рассказывает Николай Царихин.

К шести утра по местному радио он призвал ашинских медиков выйти на рабочие места, собраться донорам, вызвал все коммунальные службы, коротко объяснил, что произошло. Побежал в исполком. У входа в здание администрации в начале седьмого утра его встретил мужчина: «Николай Михайлович, мы подъездом деньги собрали, кому сдать?».





В ожоговых центрах в последующие дни умерло 317 человек

А дальше закрутилось: прибыли медикаменты из Челябинска, врачи, областное руководство, после и сам Михаил Горбачев. В течение дня 26 бортов вертолетов и легких самолетов вывозили пострадавших с места трагедии. Грузить пострадавших пассажиров довелось старшеклассникам из Аши: лагерь для проведения военных полевых сборов для учащихся 9-10 классов разместили возле поселка Лесохимиков. Оттуда и вылетала авиация с ожоговыми больными.





На место были направлены бригады скорой помощи, врачебно-сестринские бригады с близлежащих городов: Аши, Златоуста, Уфы и Челябинска, воинские подразделения. Из-за большого количества пострадавших с тяжелыми степенями ожогов, требующих длительного и сложного лечения, госпитализация в зависимости от степени тяжести проводилась, как в близлежащие больницы, так и в больницы и госпитали Уфы, Челябинска, Куйбышева, Казани, Свердловска, Новосибирска, Барнаула и Москвы. Реабилитацию некоторым больным впоследствии проводили даже за границей.

Николай Михайлович встречал поезда с прибывшими родственниками. Именно он первым принял на себя ужас и горе родителей, мужей, братьев и сестер. Люди, до последнего момента не терявшие надежду, курсировали между Челябинском и Ашой, искали своих родственников сначала в больницах, затем в моргах, а потом пытались найти хоть что-то: обувь, заколку, туфельку, часы, ложку, подстаканник...





Люди пытались найти хоть что-то напоминавшее о погибших близких

Позже Царихин участвовал в организации памятных мероприятий. В первые годовщины обезумевшие от горя и отчаяния родственники устраивали бунты, садились на рельсы, проводили раскопки. В последние годы не пускают памятные поезда из-за ковидных ограничений. 4 июня на месте мемориального комплекса ежегодно проходит памятный митинг. Николай Царихин там бывает каждый год. Но воспоминания об Ашинской трагедии не отпускают его никогда...

Справка:

Судебное разбирательство продолжалось 6 лет, были предъявлены обвинения девяти должностным лицам, двое из них подлежали амнистии. Среди остальных — начальник строительно-монтажного управления треста «Нефтепроводмонтаж», прорабы, другие конкретные исполнители. Обвинения предъявлялись по статье 215, части II Уголовного кодекса РСФСР («Нарушение правил при производстве строительных работ»). Максимальная мера наказания — 5 лет лишения свободы.





Дело об Ашинской трагедии составило 160 томов. Участок газопровода после произошедшей катастрофы перекрыли

В материале использованы снимки фотожурналиста Александра Чуносова, который в числе первых оказался на месте трагедии, фотографии архивов Челябинского областного краеведческого музея и личные фото Надежды Ющенко.