Талые воды могут отрезать жителей челябинской деревни от других поселений

Жители Горной уже заготовили продовольствие и медикаменты

В деревне Горная Карталинского района готовятся к тому, что талые воды отрежут жителей от других населенных пунктов. Об этом пишут местные СМИ.

Глава поселения Юрий Мосенз отметил, что прошлое лето было засушливым, река Кисенет, протекающая на территории села, сильно обмельчала. Однако осталось проблемное место — насыпной мост в деревню Горная. Практически каждую весну его смывает талыми водами.

В администрации района уже подали заявку на плавающий транспортер, который будет перевозить людей в случае необходимости. Тем временем жители деревни подготовили в магазинах запас продовольствия, в ФАПе — необходимые медикаменты: высок риск того, что вода на время отрежет их от района.

Напомним, к паводку готовятся по всему региону. О мерах по подготовке к весеннему половодью и пожароопасному сезону губернатор Алексей Текслер ранее доложил полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.