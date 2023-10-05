Талисман детского экофорума в Челябинске назвали Гошей

Всероссийский слет пройдет с 19 по 20 октября

В Челябинске с 19 по 20 октября пройдет всероссийский детский экологический форум. Его талисманом выбрали верблюжонка. Имя дали сами участники слета — общим голосованием его назвали Гошей.

«Добро пожаловать, Гоша! Теперь ты настоящий хозяин форума, готовься встречать гостей! Они едут к тебе со всей России», — сообщают организаторы Детского экологического форума.

С 20 сентября организаторы форума, который пройдет в Челябинске второй раз, объявили голосование по выбору имени талисману мероприятия. Участники голосования из пяти предложенных вариантов выбрали Гошу. Оператором мероприятия стал фонд «Компас».

В конгресс-холле «Таганай» соберутся 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны. Ребят ждут мастер-классы, выставки, проектная работа в группах, презентации проектов, награждение победителей.

Теперь ребята готовятся к участию в форуме и уже присылают свои приветствия организаторам и другим участникам. Так, юные экологи из Омской области презентуют проект экотропы к Муроцевским озерам. Среди участников форума — жители Донбасса, в том числе ребята, оставшиеся без попечения родителей.