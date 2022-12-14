Талантливой молодежи Челябинской области вручили именные премии

Более полусотни юных южноуральцев удостоились губернаторских наград, еще десять — имени Поляничко

В резиденции губернатора Челябинской области состоялась традиционная церемония вручения премий губернатора в сфере молодежной политики и премий имени В. П. Поляничко, сообщили в пресс-службе правительства региона. В этом году за достижения в науке, культуре, творчестве, добровольчестве и общественной деятельности поощрили 63 юношей и девушек.

Лауреатами премии губернатора стали молодые люди из 25 территорий области. Одной из самых многочисленных номинаций оказалась «Общественная деятельность»: премии получили 14 человек. Среди них — педагог по физической культуре коррекционной школы № 36 города Озерска Арина Панина. По инициативе молодого педагога в школе был оборудован зал лечебной физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я занимаюсь с ребятами, пропагандируем мы спорт слепых. С детьми мы занимаемся на специальных тренажерах, также выиграли грант и закупили специальные адаптивные развивающие настольные игры. Также мы с ними катаемся на коньках, на лыжах, бегаем, выезжаем на слеты. Мы все делаем вместе, как обычные люди», — рассказала Арина.

Многие участники церемонии являются инициаторами собственных социально значимых проектов, которые были поддержаны федеральными грантами. В этом году во всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи участвовало 419 инициатив от жителей Челябинской области, 49 из них стали победителями, а региону на поддержку проектов было направлено 29 млн рублей.

Помимо премий губернатора 10 самых ярких представителей молодежи Южного Урала стали обладателями премии им. В. П. Поляничко. Награды в том числе удостоилась руководитель Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала Валерия Чачина.

Вручение премий проводила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она поблагодарила лауреатов за вклад в развитие Южного Урала, неравнодушие и верность своему делу.

«Рассчитываю и дальше на вашу активную позицию, участие во всех делах региона», — сказала она.

Традиционное вручение премии губернатора проводится в Челябинске с 2003 года. Премия им. В. П. Поляничко учреждена в 1996 году и носит имя председателя Челябинской областной организации ВЛКСМ в 1965—1971 гг.