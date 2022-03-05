Таксисты в Челябинске подняли цены в два раза

Агрегаторы воспользовались пробками на дорогах

В Челябинске сервисы такси решили поднять цены в два раза вечером 5 марта. Причиной скачка стал повышенный спрос из-за снегопада и пробок на дорогах. Сервис «Яндекс. Пробки» анализирует ситуацию как «город стоит», дорожные заторы достигли девяти баллов к этому часу. Челябинцы рассказывают, что поездка на такси обходится минимум в 400 рублей.

Пока челябинцы могут провести предпраздничный вечер в пробках, агрегаторы такси подняли цены на поездки. Привычные маршруты, которые стоили 150—170 рублей, сегодня вечером обходятся минимум в 400 рублей.

Так, поездка от областного музея до ледовой арены «Трактор» обойдется в 404 рубля вместо привычных 200.

Учитывая, что снегопад продлится вплоть до вечера 6 марта, цены на поездки в такси могут остаться на этом же уровне.