Таксист из Челябинска помог пассажирке, которой стало плохо в пути

Он передал девушку врачам

В Челябинске таксист помог пассажирке, потерявшей сознание в дороге. Мужчина вызвал скорую и передал девушку медикам прямо на дороге, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе сервиса такси.

Водитель выполнял заказ с АМЗ до Северо-Запада. Говорит, что пассажирка была приветливой, в хорошем настроении. В ходе поездки мужчина услышал, что пассажирка плачет, разговаривая по телефону, — она жаловалась мужу на плохое самочувствие и просила его вызвать скорую к дому.

Водитель предложил девушке сразу ехать в больницу, она сначала не отреагировала. Таксист прибавил скорость. Спустя некоторое время девушка сказала, что не чувствует рук и ног, и попросила поговорить с мужем.

Водитель решил отвезти девушку в больницу. Пока он набирал скорую, пассажирка потеряла сознание. Оператор соединил его с бригадой, которая посоветовала остановиться и ждать их приезда. Мужчина остановил машину, открыл все окна, дал девушке воды, находился рядом до приезда скорой.

Врачи прибыли через 15 минут, сказали, что у пассажирки случилась паническая атака. Вскоре за ней приехал муж.