Такси в России к концу года может подорожать на 30%

Цены растут из-за нехватки водителей и новых требований законодательства

В России к концу 2026 года стоимость поездок на такси может вырасти на 30%. Высокую цену заказов можно будет увидеть уже в сентябре, а пик придется на декабрь, сообщает «ФедералПресс».

«Цены продолжат расти. Это и влияние нового законодательства, и общее состояние экономики, и дефицит водителей», — отмечает председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Эксперт отметила, что традиционно стоимость поездок начинает повышаться ближе к осени, достигает максимума в декабре, затем немного снижается в январе и снова идет вверх в марте-апреле. С учетом всех факторов, по оценкам специалиста, общий рост тарифов в этом году может составить до 30%.

