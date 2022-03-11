Такси «Ситимобил» прекратит работу

Сервис каршеринга «Ситидрайв» при этом продолжит работать

Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит свою работу. Об этом в своем заявлении сообщили акционеры компании. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв», аффилированный с той же компанией, продолжит работать

«Ситимобил» — один из крупнейших агрегаторов такси в России. По данным самого сервиса, в прошлом году пользователи Ситимобила совершили почти 200 миллионов поездок в более чем 80 городах присутствия. Оборот компании превысил 54 миллиарда рублей. Ситидрайв вошёл в топ-3 каршерингов по размеру автопарка. Количество автомобилей увеличилось до 7 тысяч, а число поездок выросло на 80% до почти 8 миллионов. За год оборот платформы достиг почти 3,5 миллиарда рублей