Челябинцы не смогли заказать такси из-за утренних морозов

При появлении свободных автомобилей стоимость увеличивалась в 3,5 раза.
Многие челябинцы
Утренние морозы оставили челябинских школьников дома, а работу и учебу в университетах никто не отменял. Многие горожане, пытаясь добраться до пунктов назначения, не смогли завести автомобили и были вынуждены заказывать такси. Сделать это было крайне непросто — в популярных сервиса «Яндекс» и Uber — на 8 часов утра не было свободных машин.
— Ночью грел свою «ласточку», а с утра все равно не завелась. Делать-то нечего, добираться до работы надо было. Открыл сервис «Яндекс. Такси» — нет автомобилей, говорят. В Uber такая же ситуация, 1 машина появилась как-то со временем ожидания в 10 минут и тарифом 3,6, но тут же пропала,— посетовал оставшийся без транспортного средства автомобилист Семен Головач.
В «Яндексе» отметили, что количество заказов было в 5 раз больше, чем в обычный будний день. Это и обусловило повышение коэффициента, а также увеличение стоимости заказа.
— Спрос на такси довольно сильно связан с погодой — чем более неблагоприятная погода, тем больше люди нуждаются в комфортном и быстром передвижении, чтобы меньше времени находиться на улице под снегом или не мерзнуть на остановке в морозы. «Яндекс. Такси» включает повышающий коэффициент в моменты, когда спрос начинает превышать предложение. Так как спрос неоднородно распределяется по городу, наличие коэффициента и его размер зависят от района. Это сделано для того, чтобы привлечь дополнительных водителей на линию, и чтобы те, кому действительно важно уехать поскорее, могли это сделать. Пользователь видит, что тариф повышен и может согласиться ехать по такой цене или подождать, пока она опустится — рассказала сайту «Первый областной» региональный представитель компании «Яндекс» Александра Репьева.
В настоящий момент ситуация стабилизировалась, автомобили сервисов «Яндекс» и Uber приезжают в течение 10 минут. Однако с завершением рабочего дня жители Челябинска вновь могут столкнуться с трудностями.
Фото: nsk-sto.ru