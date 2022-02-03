Такой завтрак снизит холестерин и поможет похудеть

Продукты, работающие против висцерального жира

Уменьшить объемы висцерального жира, отложения которого мы наблюдаем в области живота и талии, можно употреблением по утрам продуктов, в составе которых имеется растворимая клетчатка.

«Этот вид клетчатки при взаимодействии с водой образует гелеобразное содержимое, что помогает сохранять продолжительное насыщение, понижать поступление холестерина в кровь и улучшать чувствительность к инсулину», — говорят диетологи.

Много растворимой клетчатки типа бета-глюкана содержится в овсе. Бета-глюканом регулируется не только концентрация липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и сахара крови, но и предупреждается переедание.

Также полезный завтрак можно составить из отрубей, перловки, ячменя, сухофруктов, орехов, авокадо, брокколи, льняных или подсолнечных семян.