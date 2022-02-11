Такой сон приводит к слабоумию

Как не допустить нарушения мозговой деятельности

Специалисты, изучающие сон и циркадные расстройства, установили, что при дефиците ночного отдыха человек серьезно рискует своим здоровьем и с возрастом может обзавестись деменцией.

«Вероятность появления слабоумия среди людей, спящих пять и менее часов, повышается в два раза в сравнении с теми, кто отдыхает ночами по семь или восемь часов», — определили ученые.

Происходит подобное потому, что мозг не успевает вывести бета-амилоидный белок. В в результате этого формируется образование амилоидных бляшек — токсичных белковых отложений, наличие которых среди клеток головного мозга считается признаком деменции. Бета-амилоидный белок в завышенном количестве отмечается даже от одной бессонной ночи.

Такие результаты получены на основании обследования более 2,5 тысячи граждан старшей возрастной группы.