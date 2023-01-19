19 января губернатор Челябинской области празднует свой юбилейный день рождения. Вот уже четыре года Алексей Текслер возглавляет наш регион. За это время мы успели увидеть его абсолютно разным: строгим управленцем, отзывчивым к людям руководителем сурового края, спортивным и любящим семьянином, веселым участником массовых мероприятий. Фотокорреспонденты Первого областного информационного агентства ко дню рождения губернатора собрали самые удачные и трогательные, на их взгляд, фотографии Алексея Текслера. Ну а чтобы разбавить изображения, снабдим их несколькими фактами о главе Южного Урала.
Алексей Текслер возглавил Челябинскую область в марте 2019 года. Тогда перед должностью губернатора значилась приписка «исполняющий обязанности», но это не помешало коренному челябинцу сразу всерьез взяться за наведение порядка в регионе. Свою работу он начал с рабочих поездок по муниципалитетам, где в первую очередь слушал не сухие отчеты глав и начальников управлений, а жителей. Уже тогда пресса нарекла его народным губернатором, и не зря.
Губернатор Челябинской области и по сей день на первое место ставит интересы жителей. Ведь успешен тот регион, в котором люди счастливы. Они ответили ему доверием, отдав почти 70% голосов на выборах в сентябре 2019 года.
По отношению к подчиненным глава региона строг и требователен.
К жителям отзывчив и учтив.
Такой разный Алексей Текслер всегда желанный гость в любом городе, районе, селе Челябинской области.
Он активно занимается спортом сам, с семьей и коллегами.
И непременно болеет за родные команды с трибун.
Чтит память предков.
И заботится о будущем региона и нашей страны.
Губернатора Челябинской области ценят не только в нашем регионе. Его идеи зачастую становятся основой для принятия важных решений на федеральном уровне.
Коллектив медиахолдинга «Первый областной» поздравляет Алексея Текслера с днем рождения. Мы желаем губернатору позитивной повестки, процветания региона и довольных жизнью южноуральцев.