Такой разный челябинский губернатор

В день рождения Алексея Текслера решили поделиться подборкой от наших фотокорреспондентов

19 января губернатор Челябинской области празднует свой юбилейный день рождения. Вот уже четыре года Алексей Текслер возглавляет наш регион. За это время мы успели увидеть его абсолютно разным: строгим управленцем, отзывчивым к людям руководителем сурового края, спортивным и любящим семьянином, веселым участником массовых мероприятий. Фотокорреспонденты Первого областного информационного агентства ко дню рождения губернатора собрали самые удачные и трогательные, на их взгляд, фотографии Алексея Текслера. Ну а чтобы разбавить изображения, снабдим их несколькими фактами о главе Южного Урала.

Алексей Текслер возглавил Челябинскую область в марте 2019 года. Тогда перед должностью губернатора значилась приписка «исполняющий обязанности», но это не помешало коренному челябинцу сразу всерьез взяться за наведение порядка в регионе. Свою работу он начал с рабочих поездок по муниципалитетам, где в первую очередь слушал не сухие отчеты глав и начальников управлений, а жителей. Уже тогда пресса нарекла его народным губернатором, и не зря.

Губернатор Челябинской области и по сей день на первое место ставит интересы жителей. Ведь успешен тот регион, в котором люди счастливы. Они ответили ему доверием, отдав почти 70% голосов на выборах в сентябре 2019 года.

По отношению к подчиненным глава региона строг и требователен.

К жителям отзывчив и учтив.

Такой разный Алексей Текслер всегда желанный гость в любом городе, районе, селе Челябинской области.

Он активно занимается спортом сам, с семьей и коллегами.

И непременно болеет за родные команды с трибун.

Чтит память предков.

И заботится о будущем региона и нашей страны.

Губернатора Челябинской области ценят не только в нашем регионе. Его идеи зачастую становятся основой для принятия важных решений на федеральном уровне.

Коллектив медиахолдинга «Первый областной» поздравляет Алексея Текслера с днем рождения. Мы желаем губернатору позитивной повестки, процветания региона и довольных жизнью южноуральцев.