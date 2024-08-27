Такого в Челябинске еще не было: Сбер подарит горожанам уникальное шоу на воде

В презентации мультимедийного фонтана примут участие творческие коллективы Челябинска и артисты из Москвы

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Яркое шоу подготовил Сбербанк для презентации своего светомузыкального фонтана 30 августа.

Новый мультимедийный фонтан в акватории реки Миасс — подарок Челябинску и его жителям от Сбера. Он построен с использованием передовых технологий, которые позволяют создавать водные и световые шоу. Строительство велось при поддержке губернатора Челябинской области.

Церемония открытия фонтана состоится на набережной от моста по улице Кирова до моста по улице Красной. Презентация начнется в 19:30. Зрители увидят шоу света, огня и воды.

В концертной программе примут участие артисты из Москвы и творческие коллективы из Челябинска. Гостей ждет представление, в котором выступления артистов и уникальные водные узоры фонтана будут объединены в яркое шоу. Хедлайнером вечера станет певица Мария Зайцева.

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