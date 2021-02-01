Так туман или смог? Жителей Магнитогорска возмутил дневной туман

А ночью молочной дымкой заволокло и Челябинск

Жителей Магнитогорска удивил плотный туман, который окутал город днем в воскресенье. Люди выкладывают в соцсети фотографии густой пелены и делятся предположениями о природе такого явления.

«Я еще могу поверить в туман утром из-за перепада температуры. Ну вот то, что туман появился в 15:30 в новых кварталах, я не верю. Будто сегодня нарочно воздух делают максимально грязным! Еще и окно открыть невозможно: запах серы такой сильный, что начинает болеть голова, дерет нос и горло», — пишет житель Магнитогорска Кирилл Зименков.

На его снимках едва различимы очертания соседнего дома и детской площадки прямо под окнами.





«За пределами города тоже туман. Туман не зависит от времени суток, он зависит от перепада температуры и от влажности», — спорят с Кириллом его земляки.

О том же самом говорят специалисты.

«К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры. Отличить туман от смога можно лишь по наличию вредных веществ. На глазок это не сделать. Но концентрация вредных веществ во время тумана, как и во время смога, все равно повышается», — говорит начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

Ночью туман окутал молочной дымкой Челябинск. Это неудивительно, ведь температура упала почти на десять градусов. Днем в воскресенье в Челябинске было около −6 градусов, а в ночь на понедельник похолодало до −16 градусов. Таких перепадов на этой неделе будет немало, так что туман в городе не последний.





О погоде в Челябинской области в понедельник, 1 февраля, читайте по этой ссылке. О погоде в Челябинской области на февраль-2021 — в отдельном материале.