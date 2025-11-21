Таганайский лось-задира получил урок вежливости от старшего сородича

Эпичные кадры сняла фотоловушка, установленная на Откликном гребне

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Молодой таганайский лось получил урок вежливости от старшего сородича. Эпичные кадры попали в объектив фотоловушки, установленной у солонца на Откликном гребне сотрудниками научного отдела национального парка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Началось все с немого диалога в стиле «Ты меня уважаешь?», который задиристый рогач затеял возле солонца. Разговор получился коротким — забияка пустил в ход рога и изгнал соперника с глаз долой.

Затем драчун вернулся и замахнулся было на старшего сохатого, который все это время спокойно наблюдал за потасовкой. Впрочем, тот спуску не дал, и в стремительной схватке победили опыт и более развесистая корона.