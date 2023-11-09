Таганайским синичкам пришла посылка с двумя тоннами семечек

Лакомство закупили волонтеры из Златоуста

Волонтеры из Златоуста купили две тонны семечек для синичек, которые зимуют в национальном парке «Таганай». Вчера огромные мешки с лакомством привезли на склад парка, сообщает пресс-служба природного заповедника.

«В течение зимы продовольствие станут засыпать в кормушки, которые установлены в туристических приютах, и в те, что в эти выходные с помощью волонтеров развесят вдоль троп», — поясняют в пресс-службе.

Сотрудники «Таганая» призывают южноуральцев брать пример с волонтеров и заботиться о пернатых.

«Не забудьте устроить птичью столовую у своего дома или в ближайшем парке и регулярно наполняйте ее. Крылатые посетители будут вам благодарны», — говорят в парке.