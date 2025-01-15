Таганайские синицы предрекли раннюю весну в Челябинской области

Их пение раздалось на неделю раньше среднемноголетнего срока

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области синицы уже вовсю поют. А их нежное тинькание считается предвестником весны. В этом году их пение услышали на полторы недели раньше среднемноголетнего срока, а значит, и весна наступит рано, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«По мнению таганайских синиц, весна будет ранней. И об этом пернатые обитатели национального парка начали оповещать еще пару дней назад. Сейчас, если прислушаться, в лесу можно услышать и дуэты, и даже трио. Вообще, синицы способны издавать около 40 различных звуков»,— уточнили на Таганае.

Отмечается, что самый «неурочный» концерт был зафиксирован в 2016 году — тогда синицы начали петь 4 января.

Но до весеннего тепла еще далеко, и инспекторы нацпарка просят посетителей отблагодарить птиц за чудесное пение пополнением кормушек семечками. Ведь зимой синицам непросто добывать пищу, а аппетит у них отменный.