Таганайские дятлы начали выкармливать птенцов

Подрастающее потомство желн требует еды каждые 15—20 минут

В семействах таганайских желн начался ответственный и хлопотный период — выкармливание потомства. Подрастающая молодежь требует еды каждые 15—20 минут, рассказали в пресс-службе национального парка.

«Если в обычное время черные „барышни“ отправляются на охоту только во второй половине дня, сейчас вместе со своими супругами они трудятся чуть ли не с рассвета», — говорят в НП.

Ради птенцов оба родителя снуют, не покладая крыльев. Плюс им надо еще и не забыть о себе: а в день взрослая желна съедает до тысячи насекомых.

Желна — наиболее крупный дятел фауны России. Длина птицы составляет 42—57 см, масса — около 300—370 граммов. (Информация Большой российской энциклопедии.)