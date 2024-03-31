Табун лошадей промчался по улицам Магнитогорска

Очевидцы запечатлели «пробег» на видео

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Накануне, 30 марта, по центру Магнитогорска пронесся табун лошадей. Мчавшихся по проезжей части животных заметили на проспекте Ленина в районе дома № 125. В одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте» появилось соответствующее видео.

По словам местных жителей, к счастью, под копыта лошадей никто не попал, а сами животные не оказались под колесами автомобилей. Большинство предположило, что они сбежали с территории местного клуба.

ИА «Первое областное» связалось с хозяйкой конного клуба «Клевер», чтобы выяснить, не ее ли лошади пронеслись по улицам города. Ответ последовал отрицательный.