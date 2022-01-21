Сюжет пермского ТВ стал двухсотой уральской работой конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»

Сюжет вышел на телеканале «Россия‑1»

Двухсотой уральской работой, заявленной на конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», стал сюжет о запуске базовой станции в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства в Прикамье. Журналист государственной телерадиокомпании «Пермь» Максим Пеккер рассказал о том, какие перемены произошли в небольшом селе Султанай Бардымского района после того, как появились качественный мобильный интернет и голосовая связь стандарта 4G.

Во время торжественного запуска первой базовой станции ей присвоили имя А. С. Попова. Александр Степанович — изобретатель технологии по передаче радиосигналов — был рожден в Пермской губернии, обучался в Пермской духовной семинарии.

«Это был один из позитивных сюжетов 2021 года. Чувствовалось, как жители Султаная действительно рады, что могут звонить своим родным и близким. До строительства базовой станции в этом населенном пункте не было связи вообще, а тут появилась! И не только сотовая связь, но и мобильный интернет. Во время съемок я сам лично проверил сигнал, совершив видеозвонок в Пермь. Качество картинки и звук были отличными», — поделился впечатлениями Максим Пеккер.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо предоставить материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно. Работы можно разместить в следующих номинациях: печатная пресса; телевидение; радио и подкасты; интернет-СМИ; социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома». Победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками «Ростелекома» и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера. Принять участие в конкурсе можно на сайте: www.smi.rt.ru.

К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.