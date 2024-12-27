Сюрпризов не ждем? Какой будет погода в первый месяц нового года

Прогноз на январь сделали в Челябинском ЦГМС

В январе на Южном Урале обещают среднемесячную температуру воздуха −12…−14°C. Это на 1° выше нормы, норма составляет −12…−16°C.

Количество осадков за месяц, по данным Гидрометцентра России, также ожидается меньше нормы. Месячная норма осадков в Челябинской области — 15—22 миллиметра, в горных районах — 25—33 миллиметра.

Это не значит, что мы полностью избавлены от резких перепадов температур. Надо иметь в виду, что температурные качели могут негативно отразиться на состоянии людей с хроническими заболеваниями. На здоровье сказывается не только неожиданное наступление холодов, но и внезапное потепление. Кому надо быть особенно острожным и как смягчить влияние погоды на организм, мы рассказывали ранее.