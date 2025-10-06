Сыры из Челябинской области завоевали золото на конкурсе во Франции

Продукцию производят из молока южноуральских коз



Крафтовые сыры из Челябинской области получили высокую оценку на международном конкурсе во Франции: два золота и одно серебро на Mondial Fromage Tours — 2025. Победа стала результатом многолетней работы семейного предприятия из Сосновского округа и сотрудничества с компанией-партнером «Chef Цимфер» из Екатеринбурга, которая занимается продвижением и участием в конкурсах.

Началось все с побед на региональных и российских соревнованиях: челябинские сыры завоевали Гран-при в категории козьих сыров на конкурсах «Лучший сыр Сибири» и «Лучший сыр России». В 2024 году на чемпионате Европы в Актобе (Казахстан) три сыра — «Томм», «Азияго» и «Грюер» — вошли в топ-10 лучших и получили право представлять Россию на мировом чемпионате во Франции.

Семейное предприятие работает в формате крафтового производства: около 6 тонн сыра в год из молока собственного стада — 500 коз, из которых 340 дойных.

«Мы не покупаем молоко на стороне, варим только из своего. Козы уральские, а козлов подбираем из разных племенных хозяйств, чтобы улучшать качество молока», — рассказывает представитель сыроварни Анастасия Чернышова.

Сыры можно найти в специализированных лавках по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Челябинска.