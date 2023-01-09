Сын участника СВО из Челябинска получил подарок от замминистра обороны РФ

Трехлетний Дима стал обладателем электромобиля и побывал на экскурсии в военном училище

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко исполнил мечту трехлетнего Димы из Челябинска в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, отец нашего юного земляка сейчас исполняет воинский долг на передовой, в зоне специальной военной операции. На Новый год челябинец получил в подарок от замминистра детский электромобиль.

Также Алексей Криворучко провел для Димы экскурсию по Челябинскому высшему военному авиационном училищу штурманов.

Началась экскурсия с посещения единственного в Челябинске авиационного музея, где мальчик решил посидеть в кабине настоящих реактивных самолетов. Он внимательно исследовал кабину фронтового бомбардировщика Су-24, где особый интерес вызвала панель управления. Затем объектом исследования стала кабина истребителя-перехватчика МиГ-31. На огромном глобусе ребенку показали маршруты наших летчиков, изменивших историю развития авиации.

«Также особый интерес у мальчика вызвала коллекция авиационных головных уборов. Все, от пилотки образца Великой Отечественной войны до защитных шлемов современных летчиков, можно было померить», — отметили в Минобороны РФ.

На память юному челябинцу подарили модель самолета МиГ-31, сделанную курсантами военного вуза.

Автор: Марат Худяков