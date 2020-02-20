Сын погибшего фронтовика не праздновал свой день рождения до 35 лет

Всю жизнь он хранит единственное письмо от отца.

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Сергею Иванову уже 85 лет, но он с трепетом вспоминает своего отца. Он уходил на фронт, когда маленькому Сереже было 7 лет. Но увидеть сына отец так и не смог, он погиб в 1943 году, прямо в день рождения мальчика.



«Отец погиб 5 сентября 1943 года, ему было 37 лет. Это мой день рождения, я до 35 лет не праздновал свой день рождения в этот день. Считал, что это кощунство, пировать в день смерти отца. Друзья однажды сказали, что это твой день рождения, отец ушел давно. Мне будет 85 лет, за это время я отпраздновал всего несколько раз», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Сергей Иванов.

От отца на память ему осталось письмо с фронта. Все это время Сергей хранит его и прочие архивные документы.

«Письмо только одно сохранилось в мамином приоконном сундуке. Когда оно попалось мне на глаза, я его забрал с архивными документами. Где-то в 1980 годах я оформил все документы в альбом, добавил фотографии с братской могилы, где похоронен отец, выписки из Книги памяти», — с любовью переворачивает страницы альбома Сергей Иванов.

Из подобных семейных реликвий решили собрать целую книгу. Все письма фронтовиков будут оцифрованы, приведены в надлежащий вид и собраны в одно издание.

«Идея создать проект появился не случайно. Мы знаем, что в семьях хранятся письма, которые присылали с фронта. Хочется, чтобы об этом знали и другие люди. Письма с фронта от людей из Челябинской области будут оцифрованы, собраны в книгу, ее будут читать не только родственники, но и те, кого интересует история», — рассказывает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Для проекта поступило уже около ста писем. Помочь их расшифровать и привести в порядок вызвались более 20 волонтеров. Уже через месяц книгу планируют выпустить в электронном формате.