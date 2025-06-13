Свыше полумиллиона рублей собрали южноуральцы на телемарафоне ОТВ и Народного фронта

Средства пойдут и на оказание помощи жителям Курской и Белгородской областей

В День России, 12 июня, в эфире телеканала ОТВ прошел 23-й по счету телемарафон, организованный совместно с Народным фронтом. На протяжении всего дня на экране транслировали QR-код, отсканировав который, зрители могли перевести любую сумму для оказания помощи бойцам. В этот раз удалось собрать 526 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Спасибо всем за поддержку. На эти деньги будет закуплено необходимое военнослужащим оборудование. Также неравнодушные жители, предприниматели предоставили автомобиль „Нива“ и прицеп»,— рассказали координаторы.

Всего за 2,5 года было организовано 23 телемарафона и собрано почти 35 миллионов рублей. На эти деньги активисты закупили сотни единиц различного оборудования, необходимого бойцам на передовой, а также оказали помощь жителям новых российских территорий, Курской и Белгородской областей.