Свыше 86% жителей Челябинской области доверяют Владимиру Путину

На последних выборах президента на Южном Урале действующий глава государства набрал рекордный процент голосов

Владимир Путин в этом году отмечает «политический юбилей»: в мае 2000 года он впервые официально вступил в должность президента России. На последующих выборах он с успехом побеждал своих конкурентов. В Челябинской области большинство жителей поддерживают президента и его курс. Немного интересных цифр предоставил Центр общественного мониторинга и проектов (ЦОМ).

В последних, восьмых по счету выборах президента России, которые состоялись в марте 2024 года, Владимир Путин участвовал в пятый раз. В Челябинской области он набрал рекордное количество голосов — 84,32%, что показало высокое доверие южноуральцев.

Год спустя доверие к президенту лишь возросло. В период с 15 по 24 марта 2025 года специалисты ЦОМа спросили челябинцев, доверяют ли они Владимиру Путину. Положительно ответили 86,1% респондентов.

«О полном доверии президенту чаще говорят пенсионеры. „Скорее доверяют“ чаще всего участницы опроса в возрасте от 26 до 34 лет»,— рассказали в ЦОМе.

Там отметили, что стабильно высокие показатели сохраняются с апреля 2022 года и. Этой весной они достигли своего исторического максимума.

Исследование проводилось в период с 15 по 24 марта 2025 года. Всего было опрошено 1000 респондентов — граждан РФ в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Челябинской области. Опрос проводился на улицах с использованием планшетных компьютеров.