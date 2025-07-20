Свыше 56 тысяч южноуральцев посетили мероприятия, посвященные Дню металлурга

Порядок на площадках обеспечивали более 600 полицейских

В минувшую субботу в ряде городов Челябинской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга, а где-то и Дню города. В общей сложности их посетили свыше 56 тысяч жителей и гостей Южного Урала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске металлургов чествовали на празднике, организованном на стадионе «Металлург». Губернатор Алексей Текслер вручил награды лучшим сотрудникам ЧМК и «Мечела».

В Магнитогорске праздничные мероприятия прошли на территории городского курорта «Притяжение». Вечером на праздничном концерте выступила Мари Краймбрери.

В Карабаше праздник устроили на центральной площади. Хедлайнером концерта, посвященного Дню металлурга и Дню города, стал Иракли.

Праздничные мероприятия прошли также в Аше, Кыштыме и некоторых других городах.

За порядком на мероприятиях следили свыше 600 полицейских и 350 сотрудников частных охранных предприятий, дружинников и представителей казачества. Нарушений не допущено.