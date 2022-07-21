В Челябинской области успешно работают девять здравчатов. За три месяца их работы в систему добавилось свыше 5000 человек и поступило около 600 обращений. Ответ на свой вопрос жители получают в течение двух часов. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Важно понимать, что вызвать неотложку или скорую помощь, получить медицинскую консультацию или установить диагноз в медчатах нельзя. Эти сообщества в мессенджере „Телеграм“ созданы для обратной связи с пациентами уже по факту обращения в медучреждение», — рассказали в мэрии.
В чатах можно задать вопрос по записи на прием к врачам, рассказать о проблеме с вызовом сотрудника на дом, очередях в поликлиниках, незаконных требованиях и навязывании платных услуг и другие.
Чаты работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.
КАК ВСТУПИТЬ В ЗДРАВЧАТ
Вступить в свой чат «Здоровье» можно по ссылке.
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Для жителей Советского, Центрального, Ленинского районов Челябинска.
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Для жителей Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов Челябинска.
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Для жителей Магнитогорска.
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Муниципальные районы: Сосновский, Каслинский, Кунашакский.
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Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Карабаш, Кыштым, Аргаяш, Нязепетровск, Верхний Уфалей.
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Карталы, Локомотивный, Бреды, Верхнеуральск, Кизильское, Агаповка, Варна, Фершампенуаз, Октябрьское.
Также с 1 апреля в Челябинской области работает круглосуточная единая служба оперативной помощи Минздрава. Вызвать врача на дом, записаться на прием или вакцинацию, а также оставить жалобу на качество оказания медицинской помощи южноуральцы могут по номеру 122.