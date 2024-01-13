Свыше 4 тыс. человек заключили соцконтракты в Челябинской области в 2023 году

Большая часть была направлена на развитие предпринимательской деятельности

В 2023 году с жителями Челябинской области заключили 4694 социальных контракта, которые помогли южноуральцам выйти из кризисной жизненной ситуации и решить свой финансовый вопрос. Как сообщила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, это чуть больше, чем в 2022 году, и связано с тем, что сумма контракта была увеличена.

«Если на развитие предпринимательства в 2022 году выдавали до 250 тысяч рублей, то в 2023 — уже до 350 тысяч рублей. Для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, сумма выросла вдвое, до 200 тысяч рублей»,— написала Ирина Гехт.

Из всех заключенных контрактов 1155 были направлены на поиск работы, 2710 — на развитие предпринимательской деятельности, 568 оформили для ведения личного подсобного хозяйства и 261 — на иные цели.

Ирина Гехт напомнила о том, что по соцконтракту можно получить до 380 тысяч рублей. На эти деньги можно устроиться на работу, переобучиться, открыть свое дело и многое другое.