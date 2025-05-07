Свыше 4,5 тысячи южноуральцев получили юбилейную выплату ко Дню Победы

Из них 1830 гражданам перечислили 80 тысяч рублей

К юбилею Великой Победы 4,5 тысячи жителей Челябинской области получили единовременные выплаты, анонсированные президентом России. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда.

«На протяжении многих лет государство предоставляет фронтовикам Великой Отечественной войны специальные выплаты к памятным юбилейным датам. Также с 2019 года отделение Соцфонда беззаявительно перечисляет ко Дню Победы по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также партизанам, подпольщикам, разведчикам и контрразведчикам, защитникам Ленинграда», — рассказал и. о. управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Свыше 1,8 тысячи человек получили выплату 80 тысяч рублей. Ее перечислили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков (в том числе войн с Финляндией и Японией), южноуральцам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также несовершеннолетним узникам концлагерей.

Вторую выплату, в 55 тысяч рублей, отправили труженикам тыла, проработавшим не менее 6 месяцев в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Ее получили 2,7 тысячи человек.