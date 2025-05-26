Свыше 37 тысяч рублей может остаться у челябинской семьи после минимальных трат

Как рассчитывали возможный остаток

В Челябинской области в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат потенциально возможный остаток составляет свыше 37 тысяч рублей. С таким показателем Южный Урал расположился на 22-м месте рейтинга по уровню благосостояния семей из 85, передает издание «РИА Новости».

Потенциально возможный остаток в 2024 году рассчитывали путем сложения средних зарплат двух работающих человек без НДФЛ и вычитания из суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

«В реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, но официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат», — уточнили эксперты.

Так, в челябинской семье с двумя детьми после вычета четырех прожиточных минимумов возможный остаток составляет 37 252 рубля. А возможный остаток в семье с одним ребенком — 55 054 рубля.

Соседняя Свердловская область расположилась на строчку выше — на 21-м месте: там потенциальный остаток в семье с двумя детьми составляет 38 117 рублей, с одним ребенком — 55 635 рублей.

В тройку лидеров рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с остатком 125 162 рубля в семье с двумя детьми и 145 239 рублей — с одним ребенком, Ханты-Мансийский автономный округ — 86 916 и 106 062 рубля соответственно и Магаданская область — 75 029 и 97 668 рублей соответственно.

В целом по стране возможный остаток в семье с двумя детьми составляет 37,7 тысячи рублей.