Свыше 32 тыс. южноуральцев посетили праздничные мероприятия в День России

Безопасность людей обеспечивали почти 600 полицейских

В День России в Челябинской области прошло около 60 мероприятий, которые посетили свыше 32 тысяч человек. За порядком на праздничных площадках следили около 600 полицейских и 400 росгвардейцев, дружинников и сотрудников ЧОП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в Челябинске на Кировке в День России прошел фестиваль русского фольклора. А в парке Тищенко развернули восьмиметровый флаг страны. Развлекательные мероприятия состоялись и на других площадках.

«Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасных условий пребывания на праздничных площадках. Нарушений не допущено»,— уточнили в полицейском главке.