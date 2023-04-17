Свыше 25 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в Челябинской области

За порядком в храмах следили полицейские и представители других силовых структур

В Челябинской области свыше 25 тысяч человек приняли участие в пасхальной службе, прошедшей в ночь с 15 на 16 апреля. За порядком в храмах следили около тысячи полицейских, а также сотрудники Росгвардии и работники частных охранных предприятий, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Свыше 25 тысяч человек посетили храмы и церкви на территории 102 населенных пунктов региона. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали почти тысяча полицейских при содействии управления Росгвардии, работников частных охранных структур, представителей добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности»,— рассказали в ведомстве.

Благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было.

Напомним, в Челябинске пасхальное богослужение посетили более десяти тысяч горожан. Больше всего верующих собралось в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, куда из Иерусалима привезли Благодатный огонь.