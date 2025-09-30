Свыше 20% челябинцев не готовы на отношения с человеком без квартиры

При этом мужчины чаще не имеют требований к собственному жилью у пары

Каждый пятый житель Челябинска не готов развивать отношения, если у потенциального партнера нет собственной квартиры. Такие данные приводит девелопер Level Group по итогам исследования о «квартирном вопросе» и отношении к брачным контрактам.

Так, 20,3% считают наличие жилья у партнера обязательным условием на этапе начала отношений, еще 42,4% ответили, что собственная квартира у второй половины желательна, но на вступление в отношения все-таки влияют чувства и совместимость. А 37,3% опрошенных считают, что наличие недвижимости роли не играет.

Мужчины чаще готовы на отношения без требований к квартире у партнерши — 38% против 32% среди женщин. Также 36% мужчин и 30% женщин готовы решиться на ребенка без собственного жилья.

Отдельный блок — брачные договоры. Идею контракта как способа избежать имущественных споров поддерживают 22% опрошенных, еще 10,2% согласны рассмотреть документ, если речь идет о крупных активах (недвижимость, автомобиль). Женщины чаще мужчин готовы обсуждать договор при наличии значимых активов (19% против 13%) и в целом немного позитивнее относятся к практике брачных контрактов (18% против 15%). Однако самая большая доля — 33,9% — категорически против, считая, что союз должен строиться исключительно на доверии.